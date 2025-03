"Zeker niet, verre van": waarom de hoogtestage van Wout van Aert geen evidentie is

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert zit sinds woensdag op hoogtestage op Tenerife. Een stevige investering want verder valt er weinig te beleven tijdens op het Spaanse eiland.

De komende drie weken verblijft Wout van Aert op Tenerife om er een hoogtestage af te werken. Dat om over iets meer dan een maand in topvorm aan de start te komen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Een serieuze opoffering, want Van Aert is opnieuw drie weken weg van zijn gezin. En verder valt er weinig te beleven op het Spaanse eiland in de Atalantische Oceaan. "Je leidt geen plezierleven op zo'n berg, verre van", zegt ploegleider Tom Steels van Soudal Quick-Step bij Sporza Daily.

"Je bent gebonden aan plaats en ruimte en dat zorgt voor een spartaans leven. Zeker op plaatsen zoals de Teide en de Sierra Nevada. Er valt ginds niet heel veel te beleven." Maar echt helemaal een ramp is dat ook niet.

"Klopt, want door de hoogte en de trainingsintensiteit recupereer je moeilijker. Dan heb je niet veel zin om iets anders te doen dan te trainen en te rusten. Je leeft geïsoleerd en je leven is er eenvoudig, maar je komt er wel goed uit."

Van Aert werkte intussen al twee trainingen af op Tenerife. Woensdag ging hij zo'n 64 kilometer trainen met 2600 hoogtemeters, donderdag deed Van Aert 83 kilometer met daarin 1850 hoogtemeters.