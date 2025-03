Crossfans kunnen er zich nu al op verlekkeren: Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen andere topper weer verwelkomen

Crossen waar Wout van Aert en Mathieu van der Poel allebei aan de start stonden, hebben we het voorbije veldritseizoen gekregen. Weliswaar zonder dat het een echt duel werd. Een cross met de 'Grote Drie' aan de start, was er niet bij.

Tom Pidcock heeft het voorbije veldritseizoen immers volledig overgeslagen. De Brit wordt toch beschouwd als de derde beste veldrijder ter wereld, na Van der Poel en Van Aert. Sommige van de beste veldritten kwamen in het verleden tot stand omdat die drie elkaar het vuur aan de schenen legde. Dat krijgen we volgend seizoen misschien opnieuw te zien.

Kurt Bogaerts belooft in Het Laatste Nieuws immers dat Pidcock volgende winter opnieuw aan veldrijden zal doen. Goed nieuws dus voor de veldritfans. "Tom vraagt me om een programma in elkaar te steken waarin hij kan scoren", licht de coach van Pidcock toe hoe zo'n kalender samengesteld wordt. "Eén voorwaarde: het mag niet saai zijn."

Pidcock meer dan een wegwielrenner

Dat wil iemand als Pidcock ten allen tijde vermijden. "De Omloop, afgelopen weekend, paste perfect in dat plaatje. Maar dus ook die andere disciplines." Daar wordt mee bedoeld dat Pidcock veel meer is dan enkel wegwielrenner. Ook het mountainbike en het veldrijden blijven dus zeker een belangrijk onderdeel van zijn toekomst.

"Voor zijn MTB-agenda wachten we de toekenning van de wildcards voor de grote ronden nog even af. Al wordt 2025 wat dat betreft niet het meest cruciale jaar, richting Olympische Spelen '28 in LA scherpen we dat opnieuw aan." Van de mountainbike zal Pidcock dit jaar dus niet wakker liggen. Het volgende crossseizoen belooft een seizoen met ambitie te worden.

Pidcock wil de cross opnieuw oppikken

"Bedoeling is ook om komende winter de cross weer op te pikken", verzekert Bogaerts. "En, afhankelijk van de locatie, eventueel nog eens naar een WK toe te werken."