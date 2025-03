Ex-sterkhouder van Quick-Step in klassiekers rekent nog op wederopstanding en speelt open kaart over mentale problemen

Hij moet met weemoed terugblikken op de dagen dat hij het mooie weer maakte voor Quick-Step in de klassiekers. Het lijkt ondertussen al zo lang geleden.

Het winnen van Kuurne-Brussel-Kuurne deed Bob Jungels in een shirt van Quick-Step, wat hij voor het laatste droeg in 2020. Twee jaar later volgde er nog eens een uitschieter met een ritzege in de Tour. Eén van zijn weinige hoogtepunten bij AG2R en ook een passage bij BORA en Red Bull heeft niet het verhoopte resultaat gegeven.

De inmiddels 32-jarige Jungels onderneemt dit jaar bij INEOS Grenadiers een nieuwe poging om aan te knopen met zijn oude niveau van weleer. De Luxemburger zweert dat hij nog niet afgeschreven moet worden en legt de vinger ook op de wonde voor het falen in de laatste klassieke campagnes. "Ik heb de laatste jaren in de klassiekers problemen gehad in de voorbereiding en op vlak van het positioneren."

Jungels is nog altijd ambitieus

Het uitblijven van goede resultaten begint op een gegeven moment ook door te wegen. "Ik had het mentaal lastig", bekent Jungels. "Ik hoop dat ik al die strubbelingen nog van mij af kan fietsen. Ik ben erop gebrand om mijn vorm van weleer terug te vinden", verkondigt hij met veel ambitie aan de wielerwereld. Alleen is die natuurlijk niet blijven stilstaan.

Het geloof in eigen kunnen is in elk geval weer volop aanwezig bij Jungels. "Ik train elke dag heel hard. Ik geloof dat ik het nog altijd in mij heb om even goed te presteren als vroeger. De waarden op training zijn nog altijd behoorlijk goed." Dat leidt tot een duidelijke doelstelling in het voorjaar. "Ik wil dit jaar finales rijden en me tonen", klinkt het.

De Omloop een veeg teken

De Omloop was wel een veeg teken. Jungels bereikte de aankomst in de ruime groep die finishte op meer dan 5 minuten van de winnaar.