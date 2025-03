Snoeiharde kritiek: "Hebben de ploegleiders achteraf hun lul opgemeten?"

De gebeurtenissen in de Omloop voor vrouwen, die door Lotte Claes gewonnen werd nadat het peloton niet de verantwoordelijkheid nam om de kloof met de kopgroep te dichten, blijft de gemoederen beroeren. Iedereen heeft er wel een analyse over te maken.

De mannen van Wielerclub Wattage hadden heel wat te zeggen over de zaak. Vooral de teams van Vollering en Wiebes worden in het vizier genomen. "Dat zijn de kleinste kinderen in de kleuterklas. Maar ook Movistar: wat komen die daar eigenlijk doen? Blijf dan in Spanje", opende Jan Bakelants.

Heel veel kritiek op de zaak

Mark Uytterhoeven was dan weer streng voor de ploegleiders. "Stam en Boom zijn toch de schuldigen?" Vele andere analisten delen die meningen.

Zo heeft ook Roxane Knetemann zich kritisch uitgelaten over de ploegleiders van de grote teams tijdens de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen. Dat deed ze voor de podcast Wegkletsen.

Amateuristisch

Ze hield daarin geen blad voor de mond: "Ik kreeg flashbacks naar de Spelen van Tokio. Al was hier gewoon communicatie."

"Ik vraag me af: hebben de ploegleiders van die topploegen hun lul na afloop opgemeten? Heel veel meer dan dat was het voor mij niet", aldus de Nederlandse analiste. "Uiteindelijk heeft niemand van de ploegleiders gewonnen. Zo draaien ze het wel allemaal, maar het was gewoon geen reclame voor de sport. Ik vond het amateuristisch."