Dirk De Wolf kijkt naar één Belg voor topuitslag in de Strade Bianche: "Hij gaat klaar zijn"

Er staan dit jaar achttien Belgen aan de start van de Strade Bianche, maar naar echte topnamen is het wel zoeken. Dirk De Wolf noemt alvast één Belg die hij wél verwacht.

Geen Remco Evenepoel, Wout van Aert, Maxim Van Gils, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen en Timer Merlier aan de start van de Strade Bianche. Uit de top 50 van de UCI-ranking staat enkel Tim Wellens aan de start als Belg.

Wellens is echter een ploegmaat van topfavoriet Tadej Pogacar en kan dus niet voor eigen rekening rijden. Of dat kan hij pas doen nadat Pogacar is weggereden en er in de achtergrond wordt gestreden voor de twee andere podiumplaatsen.

De Wolf verwacht Van Eetvelt in Strade Bianche

Een andere Belg van wie Dirk De Wolf veel verwacht is Lennert Van Eetvelt, vorig jaar elfde bij zijn debuut. Van Eetvelt reed dit jaar al de UAE Tour, maar miste in de laatste etappe een waaierslag en werd pas elfde in het eindklassement.

"Van Eetvelt gaat klaar zijn. Hij komt af en toe bij mij een pannenkoek eten in Tenerife. Als die over de vloer komt, dat zie je direct: goed opgevoed, slim, kan over koers praten, wil vooruit…", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad.

In dit deelnemersveld, met dus weinig toppers aan de start, verwacht De Wolf veel van Van Eetvelt. "Uiteindelijk is het straks voor alle andere coureurs simpel: ze moeten er maar ene (Pogacar, nvdr.) kunnen volgen en ze rijden een dikke uitslag."