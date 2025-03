Richard Plugge herhaalt de woorden van Wout van Aert nog eens: "Een enorm compliment"

Heel wat Belgische ploegen zijn op zoek naar nieuwe sponsors. Bij Visma-Lease a Bike konden ze dan weer onlangs uitpakken met een nieuwe topsponsor.

Bij Alpecin-Deceuninck trekt Deceuninck zich eind dit jaar terug als tweede naamsponsor, bij Intermarché-Wanty zijn ze op zoek naar vers geld om het budget te verhogen, ook Lotto zoekt na het vertrek van Dstny nog naar een tweede naamsponsor.

Bij Visma-Lease a Bike konden ze dan weer uitpakken met de terugkeer van Rabobank als sponsor. De Nederlandse bank keerde het wielrennen twaalf jaar geleden de rug toe door de vele dopingverhalen, nu is Rabobank dus terug.

Plugge herhaalt woorden Van Aert

Op zijn sociale media blikte Plugge nog eens terug op de terugkeer van Rabobank. "Zelden heb ik zoveel berichten gekregen met positieve feedback. Renners die hun wielerloopbaan zijn begonnen met een Rabobank-shirt als kind, collega's, ex-renners en zo verder."

"Zoals Wout van Wout het zei: 'Het was heel moedig om toen terug te stappen, omdat zoveel mensen hun ogen dichtknepen. Maar het is nog moediger om nu terug te keren naar de roots'", gaat Plugge verder.

"Dat is een enorm compliment voor Rabobank en alle stakeholders in de wielersport. Ik ben trots op wat we met z'n allen hebben bereikt. Nu op naar het volgende hoofdstuk, waarin we willen bouwen voor de komende generaties en een veilige wielerwereld willen creëren. Samen verder groeien."