Ruben Van Gucht werd op Aalst carnaval stevig door de mangel gehaald, maar heeft daar iets héél opmerkelijks over te zeggen

Een van de meest besproken figuren is en blijft Ruben Van Gucht dezer dagen. Het was afgelopen weekend op Aalst carnaval niet anders, want er waren heel veel mensen die met hem de draak wilden steken.

De levenswandel van Ruben Van Gucht is het voorbije jaar misschien wel de meest gedocumenteerde zaak in ons land. Zijn relatie met Blanka Vlasic, de blote benen op hotel van iemand anders en de vele geruchten hebben de tongen losgemaakt. Lachen met Van Gucht Uiteraard was er ook aandacht voor internationale sterren als Elon Musk en Donald Trump, maar de feestvierders in Aalst houden het graag ook dicht bij zich als het gaat over de draak steken met bepaalde zaken. En dus kwamen ook onder meer Bart De Pauw en vooral Ruben Van Gucht in het oog van de storm. Voor Van Gucht waren er verschillende groepen die iets deden rond zijn levenswandel. Alles kan en alles mag Opmerkelijk: de radiomaker en wielercommentator was zelf op voorhand op de hoogte gebracht en kan er nog wel om lachen. "Ik heb foto's gezien in Aalst van jou", opende Ine Beyen de debatten tijdens de live van Le Samyn voor vrouwen bij Sporza. Waarop Van Gucht meteen riposteerde: "Van carnavalsgroep de Kieteleirs. Ze hadden vooraf mij gecontacteerd en ik heb iets voor hen ingesproken ook. Ik zou zelfs zeggen dat als ze de moeite nemen om een wagen aan jou te wijden, is dat dan geen eer? Je weet dat ze op Aalst met je gaan lachen, alles mag en alles kan."