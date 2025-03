Lotte Kopecky houdt zich niet in over Tadej Pogacar na zijn opvallende reactie: "Wat een man"

Tadej Pogacar ligt zowat bij iedere wielerfan in de bovenste plank maar zeker ook bij Lotte Kopecky. Die kon zijn gevatte reactie op een vraag wel smaken.

Uiteraard kreeg Tadej Pogacar opnieuw heel wat vragen na alweer een verbluffende prestatie in de Strade Bianche. Het was meer dan zowaar een overwinning, want Pogacar schreef geschiedenis. Hij is de eerste man die in de regenboogtrui Strade Bianche wint. Hij beseft maar al te goed dat iemand uit het vrouwenwielrennen hem al voorging.

VTM Nieuws legde hem voor dat hij de eerste wereldkampioen is die de Strade Bianche wint. Hij reageerde er zelfs ietwat gepikeerd op. "Ik begrijp niet dat iedereen zegt dat ik de eerste ben die hier wint als wereldkampioen", vindt Pogacar het een verbazingwekkende stelling. "Als ik het me correct herinner, heeft Lotte Kopecky hier vorig jaar gewonnen in de regenboogtrui."

Duidelijk statement van Pogacar

Tadej Pogacar maakt zo duidelijk dat hij het vrouwenwielrennen op dezelfde hoogte plaatst als het mannenwielrennen. Hij komt zo bij de dames uiteraard op een goed blaadje te staan. Lotte Kopecky, tweevoudig winnares van de Strade, nam dit jaar niet deel aan de wedstrijd. Ze laat wel haar appreciatie voor Pogacar blijken.

Op haar Instagram Stories heeft Kopecky de beelden geplaatst van de reactie van Pogacar. Uiteraard moest ze daar zelf ook nog wat aan toevoegen. "Wat een man", hield Kopecky zich niet in. Er volgden ook nog welgemeende felicitaties. "Proficiat Tadej!" Kopecky zette er ook nog een regenboog bij. Wat ze gemeen hebben, is dat ze beiden in die regenboogkleuren kunnen rondrijden.

Pogacar en Kopecky delen geregeld het podium

Pogacar en Kopecky hebben al geregeld samen op het podium gestaan na een grote wielerwedstrijd. Dat verklaart mogelijk waarom ze elkaars prestaties zo benadrukken.