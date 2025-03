Tim Merlier lacht voor aanvang van grote winstkans met Soudal Quick-Step met zijn grote vrees in het wielrennen

Er kan wel een lachje vanaf bij Tim Merlier na zijn knappe seizoensbegin. Een volgende winstkans is de openingsetappe van Parijs-Nice.

Voor aanvang van die rit heeft hij onder meer Sporza te woord gestaan. "Ik heb de week tussen de Omloop en Parijs-Nice samen met de familie thuis doorgebracht. Ik hoop op een eerste sprintkans. Er is veel straatmeubilair, ik vermoed dus dat het peloton nerveus zal zijn. Er zitten enkele nijdige hellingen in", beseft Merlier dat hij het niet cadeau zal krijgen.

Boezemen die hellingen hem dan echt angst in? "Van elke helling heb ik schrik, maar het is aan mij om er proberen over te geraken", lacht Merlier. Hij heeft het in het verleden wel al een keertje klaargespeeld om de eerste rit in Parijs-Nice te winnen. "Dat was toen een beetje op een gelijkaardig parcours. Ik heb al eens mogen proeven van de gele trui. Graag dus nog een keer."

Alles een uitdaging voor Merlier

Bij Pro Cycling Net wilden ze weten of Merlier zich net als veel van zijn tegenstanders als de grote favoriet ziet. "Natuurlijk ga ik proberen winnen, maar het niveau is hoog. Bijna alles is een uitdaging. Je hebt ook wat geluk nodig." Hij werd ook gevraagd waar hij precies moest zitten bovenaan de slotklim. "Goh, da's een moeilijke vraag", moest Merlier weer lachen.

De interviewer hield vol en wilde er toch nog even gedetailleerd op doorgaan. "Het is altijd moeilijk te zeggen voor de koers, maar je moet aanvoelen waar je moet zitten. Dan is het wachten tot je moment eraan komt. Het is moeilijk uit te leggen. Als het wind op kop is, kan je nog terugkeren. Als het zijwind is, moet je vooraan zitten. Het verandert elke dag."

Merlier op zoek naar vijfde zege

Tim Merlier zit voorlopig aan vier overwinningen dit seizoen. Het zou mooi zijn om vandaag reeds van vier naar vijf te gaan.