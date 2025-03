Van Hooydonck heeft er net niet wakker van gelegen en zegt waarom Van Aert vs Van der Poel mooiste rivaliteit in wielersport is

Wout van Aert vs Mathieu van der Poel: aan het eind van hun carrières zal dit een rivaliteit geweest zijn om in te kaderen. Volgens Nathan Van Hooydonck komt er geen enkele andere strijd in de buurt in het huidige wielrennen.

Of het nu in de cross is of op de weg: als je weet dat Van Aert en Van der Poel het tegen elkaar zullen opnemen, dan ga je er wel even voor zitten. Momenteel moet de wielerfan nog even geduld oefenen. "Als je die twee op het hoogste niveau tegen elkaar wil zien koersen: dat gaat de komende weken gebeuren", stelt Van Hooydonck iedereen gerust bij zijn bezoek aan TNT Sports.

De oud-wielrenner heeft daar als gast de vergelijking kunnen maken tussen Van der Poel en Van Aert. "Mathieu is beter geweest op de grootste afspraken. Wout van Aert heeft ook geweldig veel klassiekers gewonnen: Gent-Wevelgem, E3, Milaan-San Remo. Hij heeft alle klassiekers gewonnen die je wil winnen, behalve de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Van Hooydonck ex-ploegmaat van Van Aert

Het verlangen van Van Aert om ook die koersen te winnen en de wetenschap dat hij hiervoor moet opboksen tegen Van der Poel, maakt het alleen maar boeiender. "Volgens mij is dit de mooiste rivaliteit die er is, ook omdat ik ze van dichtbij in actie heb gezien. Ik ben opgegroeid met Mathieu en ben dan naar de ploeg van Wout gegaan."

Het moeten opnemen tegen een tegenstander als Van der Poel is op mentaal vlak geen lachertje. Dat hebben ze bij Visma-Lease a Bike moeten ervaren, kan Van Hooydonck getuigen. "We dachten altijd na over hoe we Mathieu konden kloppen. Ik zal niet zeggen dat ik er wakker van heb gelegen, maar het houdt je wel bezig. Met welk plan kunnen we deze sterke kerel aan?"

Visma-Lease a Bike op zoek naar juiste formule

Nog een kleine maand en dan komen we stilaan te weten of Visma-Lease a Bike dit jaar de juiste formule gevonden heeft.