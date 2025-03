"Neem voorbeeld aan Pogacar of Kopecky": Demi Vollering "moet daarmee stoppen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering won zaterdag voor de tweede keer in haar carrière de Strade Bianche. Al blijft de manier van koersen van de Nederlandse wel vragen oproepen bij Marc Sergeant.

De overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad werd nog uit handen gegeven door Demi Vollering en haar nieuwe ploeg FDJ-Suez, omdat ze niet op kop wilden rijden achter de vroege vlucht. In de Strade Bianche lukte het wel.

Vollering reed in de laatste kilometer weg van haar ex-ploegleidster Anna van der Breggen en kwam solo over de streep in Siena. Net als Lotte Kopecky en Annemiek van Vleuten won Vollering nu twee keer de Strade Bianche.

Vollering gedraagt zich niet als kopvrouw

Haar manier van koersen blijft voor Marc Sergeant een raadsel. Nu liet Vollering haar ploeg wel werken op het goede moment, maar volgens Sergeant koerst ze zonder zelfvertrouwen. Dat zie je aan haar demarrages.

"Bij elk snokje dat ze eraan geeft, kijkt ze na vijftig meter al om, begint ze te twijfelen en stopt ze weer. Maar zo werkt het niet", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. "Ze zou beter een voorbeeld aan Pogacar nemen, of aan Lotte Kopecky."Als zij aanvallen, rijden ze eerst tweehonderd meter voor ze een eerste keer omkijken.

Het is echter niet het enige wat Sergeant opvalt aan Vollering. Zo reed ze vorig jaar haar landgenote Marianne Vos uit de wielen of begon Vollering de sprint uit laatste positie in L-B-L en werd ze derde. "Vollering moet stoppen met rare dingen te doen."