Wereldkampioen Tadej Pogacar krijgt er stevig van langs: "Snap het echt niet"

Tadej Pogacar won ondanks een zware valpartij toch voor de derde keer de beste de Strade Bianche. Lance Armstrong is echter ook kritisch voor de wereldkampioen.

Voor de Strade Bianche was niet de vraag wie er zou winnen, maar hoe Tadej Pogacar zou winnen en van waar hij zou aanvallen. De wereldkampioen trok op pad met Tom Pidcock en liet de Brit achter op zo'n 20 kilometer van de streep.

Lance Armstrong was vol lof. "Pogacar is niet alleen de beste renner van deze generatie, maar misschien wel van alle generaties", zegt hij bij THE MOVE. "Hij viel heel hard, stond weer op, maar was zichtbaar gehavend."

"Om dan nog altijd op zo'n manier Strade Bianche te winnen, dan ben je gewoon de beste. Het was echt weer een prachtige wedstrijd om te zien", zei Armstrong. Maar er was echter ook kritiek voor Pogacar.

Hincapie begrijpt risico's van Pogacar niet

Die kwam er van George Hincapie. "Ik snap niet waarom Pogacar zoveel risico's neemt", zegt Hincapie over de zware valpartij van de wereldkampioen. "Wil hij gewoon laten zien dat hij de beste is?"

"Als de Tour de France je hoofddoel is, waarom zou je dan zo risicovol koersen", vraagt Hincapie zich af. "Ik vind dat je altijd ook moet denken aan de doelen die je later in het jaar hebt, maar Pogacar lijkt dat niet altijd te doen."