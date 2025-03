📷 Met goede vriend van Van der Poel: Evenepoel komt met nieuwe en uitstekende update

Remco Evenepoel is aan een nieuwe fase in zijn revalidatie begonnen. De dubbele olympische kampioen is opnieuw in het buitenland om er te trainen en te werken aan zijn comeback.

Sinds begin februari was Remco Evenepoel opnieuw buiten aan het trainen. Dat deed de dubbele olympische kampioen wel de hele tijd in België, wat niet zonder risico's was, leerde zijn ongeval begin december. Sinds deze week is Evenepoel wel opnieuw in Spanje om er te trainen in de buurt van Denia. Dat deed Evenepoel niet alleen, maar wel Freddy Ovett, een goede vriend van Mathieu van der Poel, Artem Shcherbyna, een Oekraïense youtuber en Ineos-renner Axel Laurance. Evenepoel zal nu zo'n twee weken in Spanje trainen en zal dan eind maart of begin april aansluiten bij de kern voor de Giro (met onder meer Mikel Landa en Valentin Paret-Peintre) voor een hoogtestage op de Sierra Nevada. Programma Remco Evenepoel Evenepoel mikt op een rentree in de Brabantse Pijl op 18 april, gevolgd door de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarna volgt naar alle waarschijnlijkheid ook de Ronde van Romandië. Het hoofddoel van Evenepoel wordt wel de Tour de France deze zomer. Vorig jaar won Evenepoel een tijdrit in de Tour en werd hij derde in het eindklassement. Dit jaar mikt Evenepoel minstens op hetzelfde.





