"Weet niet of ik dat mag zeggen": Tom Boonen verklapt of Tadej Pogacar Parijs-Roubaix rijdt

Over exact een maand wordt op 13 april de 122ste editie van Parijs-Roubaix gereden. De vraag is nog altijd of dat met of zonder wereldkampioen Tadej Pogacar zal zijn.

Sinds zijn verkenning van het parcours van Parijs-Roubaix begin februari gaan er geruchten rond over een mogelijke deelname van Tadej Pogacar. Een maand voor de start is er nog altijd geen zekerheid of Pogacar nu wel of niet aan de start komt.

Na de zware valpartij van Pogacar in de Strade Bianche van afgelopen zaterdag was ploegmanager Gianetti nog eens duidelijk, hij ziet Pogacar liever niet aan de start van Parijs-Roubaix. Uit vrees dat Pogacar de Tour zou missen bij een nieuwe zware val.

Pogacar niet in 2025, maar wel in 2026 in Parijs-Roubaix?

Toch zou Pogacar zelf nog altijd de deur op een kier houden. Maar komt hij nu aan de start of niet? "Ik weet daar wel iets van, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen", stelt Tom Boonen bij Wielerclub Wattage.

"Ik denk dat hij zelf heel graag wil rijden, maar er is iets bij de constructeur (Colnago, nvdr.) aan de hand. Ze zijn iets aan het voorbereiden, maar het zal waarschijnlijk niet voor dit jaar zijn", kon Boonen toch verklappen.

De kans is dus klein dat Pogacar in 2025 aan de start staat van Parijs-Roubaix, in 2026 zou de kans dus groter zijn. Over een maand weten we zeker of Pogacar al dan niet aan de start zal staan dit jaar.