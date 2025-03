Wielrenster (18) vecht tegen botkanker: "Kans op genezing? Neen, die is er nu niet meer"

Jilke Michielsen was donderdag te gast in De Tafel van Gert. De wielrenster vecht tegen botkanker die niet meer uit haar lichaam kan geraken.

Even leek Jilke Michielsen weer helemaal de oude, tot de botkanker die ze overwonnen had terug was. Ze werd door de dokter uit haar droom gehaald, schreef ze erover op sociale media.

Bij De Tafel van Gert deed ze donderdag haar verhaal over de strijd tegen botkanker. “Deze behandeling is om alles te onderdrukken, weg gaan we de kanker helaas niet meer krijgen”, liet ze weten.

Ze had rekening gehouden met dit scenario, maar had het graag anders gezien. “Natuurlijk wist ik dat de kans bestond dat de kanker zou terugkomen. Ik had dan ook stress voor elke scan, elke dag ben je daar mee bezig. Je leeft echt van scan tot scan.”

Normaal was de scan pas eind maart voorzien, maar omdat ze pijn had tijdens het fietsen en haar waarden niet waren wat ze kon in december liet ze de nieuwe scan vroeger nemen.

“Ik wilde dus kijken of er niks mis was. Ik had botpijn, maar ik was elke dag aan het trainen. Je bent op dat moment dus niet zeker of het je botten of je spieren zijn. Het idee dat de kanker terug zou kunnen zijn, duwde ik op die manier weg. Al wist ik ergens wel: het is niet oké wat ik voel.”

De fiets van het grote wielertalent moet dus weer aan de kant. “Kans op genezing? Nee, die is er nu jammer genoeg niet meer. Dat is mij ook ooit verteld geweest: als de kanker terugkomt, is het moeilijk om die helemaal weg te krijgen. Dat gaat eigenlijk niet. Ik had dat eerst niet zo goed door. Als dat nieuws binnendringt, is dat toch wel heel moeilijk.”

Gert Verhulst vroeg haar of ze bang is. “Ja. Ik probeer het niet te hard te laten binnendringen, want anders word ik heel bang. Ik probeer dan ook positief te blijven. Ik wil nu vooral van alles genieten. De dingen doen die ik nog wil doen. Een spectaculaire reis hoef ik niet meer te maken, ik geniet vooral van de kleine dingen. Samen zijn met mijn familie en vrienden.”