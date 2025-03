Cian Uijtdebroeks neemt radicale beslissing: "Stap die ik ooit moest zetten"

Cian Uijtdebroeks (22) wil dit jaar weer leren winnen. De jonge Belg doet dat met een ander programma, maar ook zijn thuisbasis is nu anders.

Vorig jaar reed Cian Uijtdebroeks bijna uitsluitend koersen in de WorldTour, dat is dit jaar wel anders. Hij reed onder meer al de Muscat Classic (1.1), de Ronde van Oman (2.Pro), de Faune Ardèche Classic (1.Pro) en de Faun Drôme Classic (1.1).

De komende weken staan ook de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), Tour du Jura Cycliste (1.1) en de Tour du Doubs (1.1) op zijn programma. Uijtdebroeks maakt er onder meer jacht op zijn eerste zege bij de profs.

Uijtdebroeks verhuist naar Andorra

Om zich beter voor te bereiden op zijn wedstrijden, heeft Uijtdebroeks zijn woonplaats in België achtergelaten en is hij verhuisd naar Andorra. "Het is een beetje aanpassen, maar voor mijn carrière is dit belangrijk", zegt hij bij HLN. "Dit was een stap die ik ooit moest zetten."

Uijtdebroeks weet dat hij als ronderenner meer in de bergen moet trainen. De jonge Belg woont nu ook op 1.000 meter hoogte in hoofdstad La Vella. Hoger had nog gekund, maar dat werd hem afgeraden door de ploeg. Dat had een negatief effect kunnen hebben op zijn trainingsprikkels.

En zijn nieuwe woonplaats is ook geen straf voor de jonge Belg. "Ik zit graag in de bergen", stelt Uijtdebroeks. "Als ik ‘s morgens opsta en de zon komt op tussen de koeien en ik kan gaan klimmen, dan ben ik blij."