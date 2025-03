📷 Na zijn zware val en opgave: Skjelmose komt zelf met update over zijn opgelopen blessures

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mattias Skjelmose viel zaterdag zwaar in Parijs-Nice en moest opgeven. De Deen werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar er kwam gelukkig goed nieuws. Skjelmose reageerde ondertussen ook zelf.

Na Jonas Vingegaard moest met Matthias Skjelmose ook de tweede Deen met klassementsambities Parijs-Nice verlaten. Het liep zaterdag mis voor de kopman van Lidl-Trek toen hij een verkeerseiland niet meer kon ontwijken.

Skjelmose vield hard werd naar het ziekenhuis gebracht. "De droom van een podiumplek werd me ontnomen toen ik crashte met nog vijftig kilometer te gaan. Na een tijdje in het ziekenhuis in Nice te hebben gelegen, mag ik nu naar huis", begint Skjelmose zijn bericht.

"Ik heb hechtingen in mijn elleboog, zware klappen op mijn rechterknie en heup en een blessure aan mijn rug. Daarom word ik ook door specialisten gecontroleerd als ik volgende week terugkeer naar Andorra."

Skjelmose probeert positief te blijven

"Wielrennen is een meedogenloze sport", gaat Skjelmose verder. "De ene dag voel je je geweldig, de volgende dag kan alles in een fractie van een seconde veranderen. Maar je moet onthouden dat de gevechten om tegenslagen te overwinnen net zo belangrijk zijn als de overwinning zelf."

"Uiteindelijk is wielrennen - net als het leven zelf - een onvoorspelbare strijd waarin je soms wint en soms leert om op te staan ​​na een val. Nu gaat het erom vooruit te kijken en zo snel mogelijk te herstellen."