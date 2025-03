Pedersen zorgt voor verbazing in Parijs-Nice, maar heeft ook aparte uitleg: "Hopelijk maakte ik hem boos"

Mads Pedersen lijkt klaar te zijn voor de klassiekers. De Deen verbaasde in de voorlaatste rit door op een aankomst bergop samen met de favorieten voor de eindzege over de streep te komen.

Na zijn ritzege in de waaieretappe van vrijdag liet Mads Pedersen zich zaterdag opnieuw zien in Parijs-Nice. De Deen eindigde als tiende op een aankomst bergop, waarmee hij nog één puntje pakte voor zijn groene trui.

"Ik denk dat het slechte weer me veel heeft geholpen. Koude en sneeuw, dat werkt in mijn voordeel. Ik was eigenlijk gewoon bezig met het scoren van zoveel mogelijk punten voor de puntentrui", zei Pedersen achteraf bij Cycling Pro Net.

"Uiteindelijk heb ik mezelf wel volledig gepusht." Pedersen heeft nu zeven punten voorsprong op gele trui Matteo Jorgenson. De Amerikaan kan in de laatste lastige etappe de groene trui nog afsnoepen van Pedersen.

Maakte Pedersen Almeida boos?

Dat Pedersen zaterdag tiende werd, had nog een andere reden. "João (Almeida, nvdr.) is een goede vriend van mij. We zitten bij hetzelfde management. Ik zag dat hij wat aan het sukkelen was in het begin van de klim, waarna ik mijn best heb gedaan om hem goed in positie te houden."

"Ik hoop dat ik hem wat motivatie heb gegeven door nog steeds in zijn groep te zitten. Het is nooit leuk voor klimmers om de groene trui of een sprinter bij hen te zien bergop. Misschien maakte het hem wel wat boos."