Dé manier om Milaan-Sanremo te winnen? Tadej Pogacar krijgt apart advies van ex-concurrent

Tadej Pogacar wil in zijn vijfde Milaan-Sanremo eindelijk eens winnen. De Sloveen kwam de voorbije jaren telkens tekort en dat heeft misschien wel te maken met zijn aanpak.

Twaalfde, vijfde, vierde, derde. Tadej Pogacar komt steeds dichter bij de zege in Milaan-Sanemo, maar het succesrecept heeft hij dus nog niet gevonden. Vorig jaar koerste zijn ploeg UAE Team Emirates bijzonder offensief.

Op 60 kilometer van de streep trok de ploeg van Pogacar door op de Capi. Dat bekocht de ploeg ook, want op de Cipressa en vooral op de Poggio kwam Pogacar ploegmaats tekort voor een goede lead-out.

Foute aanpak van Pogacar in Milaan-Sanremo?

Volgens Caleb Ewan, tweede in 2018 en 2021, pakt Pogacar het dan ook verkeerd aan. "De fout die Pogacar in het verleden heeft gemaakt, is in mijn ogen juist dat hij het op de Cipressa te zwaar probeerde te maken", zegt Ewan in de Geraint Thomas Cycling Club-podcast.

"Dat maakte de koers tussen de Cipressa en Poggio supermakkelijk. Meer renners waren gelost, waardoor de kopmannen minder helpers hadden. Terwijl de lead-out naar de Poggio normaal volle bak is. Ik herinner me dat ik eens 500 watt in het wiel moest rijden, nog voordat de Poggio startte."

"De renners die hij moest lossen, begonnen frisser aan de laatste klim. Zijn beste kans is om juist rustig over de Cipressa te gaan en zo veel mogelijk teamgenoten bij zich te houden. Daarna kunnen ze een gigantische lead-out doen naar de Poggio."