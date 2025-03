Komt het nog goed? Jasper Stuyven vreest voor zijn deelname aan Milaan-Sanremo

Jasper Stuyven heeft Tirreno-Adriatico toch nog afgesloten met een kleine domper. De Belg van Lidl-Trek kwam in de sprint nog stevig ten val.

In de strijd om kopman Jonathan Milan goed af te zetten voor de massasprint, die ook zijn tweede ritzege pakte in Tirreno-Adriatico, ging Jasper Stuyven tegen de grond. Hij kwam uiteindelijk als 135ste over de streep in San Benedetto del Tronto.

Slechts 200 meter duurde Tirreno-Adriatico te lang voor Stuyven. "Het was een beetje stom. Een paar jongens waren niet aan het opletten en reden achteraan op mij in", vertelt Stuyven bij Sporza. "Zeer jammerlijk."

"Mijn wonden vallen goed mee, maar het was wel een harde klap op mijn bekken en hoofd." Zijn (gebroken) helm voorkwam meer schade, maar toch vreest Stuyven. "Hopelijk is het geen hersenschudding."

Milan en Pedersen ook in orde voor Milaan-Sanremo

Dat zou slecht nieuws zijn met het oog op zaterdag. Dan staat Stuyven normaal gezien aan de start van Milaan-Sanremo, de koers die hij in 2021 nog won. Vorig jaar werd Stuyven nog achtste in Milaan-Sanremo.

Bij Lidl-Trek hebben ze echter nog enkele paarden om op te wedden. Sprinter Jonathan Milan won dus twee keer in Tirreno-Adriatico, terwijl Mads Pedersen dan weer veel indruk maakte in Parijs-Nice met ritwinst en enkele lange aanvallen.