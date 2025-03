Mathieu van der Poel vreest na zijn deelname aan Tirreno-Adriatico: "Kan er weinig aan doen"

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om Tirreno-Adriatico af te sluiten met een zege. Geen probleem met het oog op Milaan-Sanremo, maar dat kan iets anders wel worden.

Een tweede en derde plaats en op de laatste dag nog zo'n uur in de vlucht, dat was Tirreno-Adriatico voor Mathieu van der Poel. Geen tweede zege van het seizoen dus nadat het meteen prijs was in de Ename Samyn Classic.

Voor Van der Poel niet erg, want in 2023 reed hij redelijk anoniem rond in Tirreno-Adriatico. In Milaan-Sanremo sloeg Van der Poel daarna toe op de Poggio, hij kwam alleen aan op de Via Roma in Sanremo.

Veel zorgen over zijn vorm hoeft Van der Poel zich niet te maken, maar dat doet hij wel over zijn gezondheid. In Tirreno-Adriatico vielen enkele renners ten prooi aan ziekte, onder meer Laurens De Plus.

Blijft Van der Poel gespaard van ziekte?

Als Van der Poel ziek zou worden, dan zou hij dat vandaag of morgen pas moeten voelen. "Je kan er weinig aan doen. Ik ben alvast blij dat ik mij nu nog gezond voel", zegt Van der Poel bij Het Laatste Nieuws.

"Nog meer dan die koersprikkels, was gezond blijven mijn belangrijkste doel van de week. Ze geven vrij goed weer de komende week. Ideaal om te recupereren op de gravelfiets." Van der Poel is deze week ook in België en niet in Spanje zoals gebruikelijk.