Thibau Nys blijft de keuze zoals die van Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor zich uitschuiven: "Ik beken"

Thibau Nys zit elk jaar een beetje meer in hetzelfde schuitje als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Die laatste twee zijn geëvolueerd naar wegwielrenners, omdat ze in de cross alles al gezien hadden.

Zo ver is het in het geval van Thibau Nys natuurlijk nog niet, al heeft hij het voorbije seizoen wel een aantal dingen kunnen afvinken. Zo is hij nu ook bij de elite Belgisch en Europees kampioen geworden. Enkel de wereldtitel is nog hoger aangeschreven. Nys zal misschien ook wel graag enkele klassementen op zijn naam willen schrijven.

De indruk is dat hij op zijn 22ste zeker nog voor een heel groot stuk een pure crosser is. Hij is wel eerlijk over het feit dat de lokroep van de weg steeds verleidelijker klinkt. Hij beseft dat hij ooit het ene voorrang moet geven op het andere, zoals Van der Poel en Van Aert dat ook hebben gedaan. "Ooit, ja, maar nu nog niet", zegt Nys hierover in de Vlaamse Wielrijder & Biker.

Thibau Nys opgegroeid in de cross

Voorlopig is Nys echt nog wel van plan om veld en weg te blijven combineren. "Ik beken dat ik de smaak van de wegkoersen te pakken heb, de weg spreekt me steeds meer aan, maar ik beken evenzeer dat ik verschrikkelijk graag veldrijder ben. Ik zag als kleine jongen niets anders." Door de activiteiten van papa Sven heeft Thibau de liefde voor de cross met de paplepel meegekregen.

Dat zal hem misschien nog langer een volledig crossprogramma doen rijden dan wanneer hij dat niet het geval was geweest. "We zullen wel zien waar we ooit stranden", wil Thibau er nog geen grote uitspraken over doen. In elk geval zit hij volop in de voorbereiding op de start van zijn wegseizoen. Vanaf april is hij opnieuw op de weg te bewonderen.

Lange aanloop naar wegseizoen nodig voor Thibau Nys

Anderen zullen er dan reeds een heel aantal wegkoersen op hebben zitten, maar door zijn veldritcarrière heeft Thibau Nys die aanloop echt wel nodig.