📷 Soudal Quick-Step maakt iedereen er warm voor en pakt uit met iets heel speciaal voor Nokere Koerse

Bij Soudal Quick-Step weten ze wel hoe de mensen voor iets warm te maken. In Nokere Koerse zullen de renners van de Wolfpack zich in een speciale outfit presenteren.

Wie gisteren en vandaag de sociale media van Soudal Quick-Step in de gaten hield, wist wel dat er iets zat aan te komen. "Er vloeit iets onze kant op. Het gaat zeker een speciale editie worden", stond geschreven op het X-account van de ploeg in een vooruitblik op Nokere Koerse. De hashtag maakte duidelijk dat het met duurzaam water te maken had.

In een volgende post werd het als volgt omschreven: "Puur, clean en krachtig. Net als het element dat ons aandrijft. Tijdens Nokere Koerse zal Soudal Quick-Step schitteren in speciale truitjes. Dit jaar is Ekopak onze hoofdsponsor voor deze koers, volledig toegewijd aan water", zo zet de ploeg eens een andere sponsor in de kijker.

Lichtblauwe accenten in shirt Soudal Quick-Step

"Een clean design, een krachtige betekenis", zo verwoordt Soudal Quick-Step ook nog wat er schuil gaat achter de nieuwe tenue. Enkele afbeeldingen, met Gil Gelders in de hoofdrol, laten zien hoe het truitje dat morgen gedragen zal worden eruit ziet. Er zitten duidelijk meer lichtblauwe accenten in en er worden ook bubbels water weergegeven op het wedstrijdshirt.

Clean design, powerful meaning💧🤩



Take a closer look at our special kit for Nokere Koerse 🙌

Daarnaast is de naam van de sponsor Ekopak. Het is zeker niet de eerste keer dat de wielerploeg uitpakt met een 'specialleke' rond een wedstrijd. We herinneren ons nog het dinosaurusachtige thema van vorig jaar in de Vuelta. Deze keer is dus een Vlaamse eendagskoers uitgekozen voor een opvallend initiatief dat draait rond het bewustzijn van het gebruik van water.

Geen Tim Merlier in Nokere Koerse

Daarnaast is het nog de vraag hoe het de ploeg sportief zal vergaan. Tim Merlier, de winnaar van de laatste drie edities, past deze keer voor Nokere Koerse. Soudal Quick-Step heeft dus niet de topfavoriet in huis.