Benoot duidelijk over massale belangstelling voor Evenepoel, Boonen en Van Aert: "De mensen kunnen dat niet snappen"

Tiesj Benoot is niet de grootste wielervedette zoals Evenepoel en Van Aert, of vroeger Boonen, dat zijn of waren. Hij zou niet in hun plaats willen zijn.

Zelf kwam Benoot in aanraking met een vorm van druk toen hij vijfde werd in de Ronde. "Als je kijkt naar het proces dat Remco heeft doorgemaakt van zijn beginjaren tot nu, dan is zijn ontwikkeling bewonderenswaardig", zegt Benoot in Stamcafé Koers. "Dat was nog een nog veel grotere gekte dan in mijn tijd. Het is ook een andere tijdsgeest, met iedereen die zijn mening kan geven op sociale media."

De renner van Visma-Lease a Bike drukt in de podcast van Het Nieuwsblad zijn respect voor Remco uit. "Ik ken veel mensen die er zouden onderdoor gaan." Het brede publiek zal daar misschien niet heel erg bij stilstaan. "De mensen kunnen dat niet snappen. Bij mij valt het nog wel mee, maar bij de toppers zie je het publiek denken: het is toch maar één foto, één handtekening of één filmpje om in te spreken?"

Van Aert overstijgt het wielrennen

Die jongens maken die taferelen natuurlijk duizenden keren mee. "Als ik met Wout van Aert in Tenerife stop voor een koffie, zit hij niet op zijn gemak. Tenerife is voor een deeltje België", lacht Benoot. "Hij overstijgt wel het wielrennen", gaat de ploegmaat van Wout verder op serieuze toon. "Ik vind dat hij daar heel goed mee omgaat, zoals Tom Boonen dat ook altijd heel goed deed."

Hun populariteit is wel vergelijkbaar. "De truc? Op u tanden bijten en altijd vriendelijk blijven. Als hij aan het eten is, wil Wout niet gestoord worden en zal hij geen andere dingen doen. Dat is ook een minimum aan respect dat verwacht mag worden. Als we op training zijn, gaan we ook voor de rustigere koffiebars kiezen. Ik denk niet dat Wout naar de supermarkt gaat in België." Hij riskeert een extra uur kwijt te geraken.

Benoot wil niet ruilen met Van Aert

Voor Tiesj Benoot hoeft die hevige drukte of constante belangstelling niet. "Ik zou niet met hem willen wisselen."