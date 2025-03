Wiebeke, de vriendin van Tom Boonen, prijst zijn ex Lore Van de Weyer: "Gaf één van de mooiste complimenten tot nu toe"

Tom Boonen vormt reeds vier jaar een koppel met Wiebeke De Wachter. Ook het contact met zijn ex Lore loopt goed.

In een interview in Humo leren we Wiebeke beter kennen en het valt vooral op wat ze te vertellen heeft over Lore. De Gentse Wiebeke is bij Boonen ingetrokken in Mol en Lore woont nog steeds in de buurt. "We zijn geen beste vriendinnen, we whatsappen niet dagelijks, maar er is respect. Al sinds onze eerste babbel gaan we heel open en oprecht met elkaar om."

Wiebeke beschrijft hoe die contacten dan precies tegenwoordig verlopen. "Op verjaardagen toosten we samen. En als Lore hier passeert terwijl we net aan het aperitieven zijn, vraag ik haar om erbij te komen en iets mee te drinken. Ze heeft hier ook nog gewoond, hè. Niemand van ons maakt er een ding van." Ze komen dus prima overeen.

Lore komt nog geregeld langs ten huize Boonen

Naast het feit dat ze samen ouders zijn van tweelingdochters Valentine en Jacqueline, doet Lore ook nog altijd de administratie voor Tom. "Soms komt ze even langs, om te checken of er nog rekeningen van zijn bedrijf zijn binnengevallen. Ik hoor het nochtans vaak, zeker in mijn eigen streek: hoe bruter de breuk, hoe duidelijker en hoe beter voor iedereen. Waarom eigenlijk?"

Volgens Wiebeke hoeft dat zeker niet zo te zijn. Haar eigen band met Lore is het beste voorbeeld. "Onlangs gaf ze mij één van de mooiste complimenten tot nu toe: 'Ik zou het erg vinden als jij zou wegvallen, Wiebeke.' Ze weet dat ik haar dochters oprecht graag zie. En ze is een warm mens", is De Wachter vol lof voor de ex van haar partner.

Uitkijken naar nieuwe wieleranalyses van Boonen

Mooi voor Tom Boonen dat hij zijn leven zo goed op de rails heeft. Zo kan hij zich ook focussen op het delen van zijn wieleranalyses.