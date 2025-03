Over en uit voor Milaan-Sanremo? Sergeant zegt waarom Philipsen toch nog hoop mag hebben

Milaan-Sanremo is in gevaar voor Jasper Philipsen na een zware valpartij in de slotkilometer van Nokere Koerse. Marc Sergeant zag Philipsen wel iets goed doen na zijn val.

Kan titelverdediger Jasper Philipsen zaterdag aan de start komen van Milaan-Sanremo na zijn val in Nokere Koerse? Het is een vraag waar donderdag nog antwoord op zal komen, al is Milaan-Sanremo ook de perfecte koers na zo'n val.

Dat vindt toch Marc Sergeant, voormalig ploegleider bij Lotto. Milaan-Sanremo is 300 kilometer lang en komt altijd traag op gang. In de eerste 200 kilometer moet er dan ook niet voor posities worden gevochten, het is vooral tempo rijden.

"Pas als de Capi zich aandienen, moet je er staan. Maar zelfs al voel je je door die val nog stram en stijf bij de start, tegen dan is die stroefheid meestal wel uit je lijf. Hopelijk geldt dat straks ook voor Philipsen", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Philipsen stapte snel in ambulance na val

Voor Philipsen is zijn val in de slotkilometer wel een stevige domper, want in Nokere Koerse was hij veruit de sterkste renner in koers. Philipsen leek dan ook klaar om opnieuw te schitteren in Milaan-Sanremo en het volledige voorjaar.

Toch hoeft Philipsen nog niet te wanhopen volgens Sergeant. "Eén zaak deed hij al slim. Niet nog met de fiets naar boven stappen, maar wel onmiddellijk de ambulance in en de wonden laten ontsmetten."