Vriendin Wiebeke zegt welke job ideaal zou zijn voor Tom Boonen

Tom Boonen vormt een koppel met Wiebeke De Wachter. De twee hadden een uitgebreide babbel met HUMO over alles en nog wat.

Het tweetal is vier jaar een koppel en de liefde spat er duidelijk nog af. Tom en Wiebeke pakken alles met een gezonde dosis humor aan en dat werkt.

Een lang leven lijkt voor hen wel weggelegd, al zitten ze wel met een leeftijdsverschil van 14 jaar. En eigenlijk is Boonen al ‘gepensioneerd’ als wielrenner.

“Ik lach er soms ook mee. Maar eigenlijk is dat niet eerlijk. Hij is nog met een pak dingen bezig, en als hij dan eens een dagje thuis is, zit hij urenlang in de tuin te wroeten”, klinkt het in het weekblad.

Dat zou wel eens zijn ideale beroep zijn. “Soms vraag ik hem: stel dat je nu nog een nieuwe job zou moeten kiezen, waar zou je solliciteren? 'Ah,' antwoordt hij dan, 'ik zou bij de groendienst gaan werken.' Hij is geweldig graag buiten, zijn hart ligt in de natuur.”

Boonen houdt er volgens De Wachter een heel gezonde levensstijl op na en zo zou hij wel eens oud kunnen worden. “Enkel 's avonds, als we in de zetel zitten, zegt hij al eens: 'Ik heb nog een goes