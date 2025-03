Slaat Kopecky meteen toe? Van Vleuten weet zeker wie eerste Milaan-Sanremo wint

Zaterdag rijden niet alleen de mannen Milaan-Sanremo, maar mogen ook de vrouwen voor het eerst de Cipressa en de Poggio bedwingen.

Na de Ronde van Vlaanderen in 2004, Luik-Bastenaken-Luik in 2007 en Parijs-Roubaix in 2020 staat nu ook Milaan-Sanremo voor het eerst op de kalender bij de vrouwen. En de belangstelling is bijzonder groot.

De volledige top acht van de UCI-ranking (Vollering, Kopecky, Longo Borghini, Wiebes, Labous, Balsamo, Vos en Niewiadoma) staat dan ook aan de start van de eerste Milaan-Sanremo. Iedereen wil dan ook winnen.

Van Vleuten gokt op Kopecky voor Milaan-Sanremo

Annemiek van Vleuten, die eind 2023 haar fiets aan de haak hing, zal dus nooit Milaan-Sanremo kunnen rijden of winnen. Ze waagt zich wel aan een voorspelling. "Lotte Kopecky op één… Elisa Balsamo op twee en dan toch Puck Pieterse op drie", zegt ze bij WielerFlits.

Kopecky rijdt zaterdag haar eerste wedstrijd van het seizoen na een lange voorbereiding. "Ik verwacht dat ze er zaterdag gelijk staat. Al denk ik ook dat SD Worx gokt op twee paarden", doelt Van Vleuten op Wiebes.

Al zal Kopecky volgens Van Vleuten eerst zelf haar eigen kans gaan, onder meer op de Poggio. "Die ligt haar ook gewoon erg goed." Kan de wereldkampioene meteen triomferen in haar eerste koers van het jaar?