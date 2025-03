Dan toch niet perfect: teammanager zag Pogacar in de fout gaan in Milaan-Sanremo

UAE Team Emirates-XRG brak Milaan-Sanremo al open op de Cipressa. Teammanager Mauro Gianetti zag zijn kopman Tadej Pogacar wel een foutje maken.

Op de Cipressa legden Wellens en Narvaez het tempo bijzonder hoog, Pogacar versnelde zelf op drie kilometer van de top. De wereldkampioen sloeg meteen een gat en alleen Van der Poel en Ganna konden mee.

"De aanval op de Cipressa was het plan. We wilden daarom vol gas omhoog rijden", zegt Gianetti. "Helaas zat Del Toro een beetje vast achterin het peloton, waardoor hij zijn kopbeurt niet kon doen."

"Tadej moest daardoor net iets te vroeg aanvallen", zag hij zijn team het plan opnieuw niet perfect uitvoeren. "Maar het was een geweldige dag, met de drie beste renners op kop. We misten alleen Pedersen nog."

Gianetti looft Van der Poel en Ganna

Van der Poel kraakte niet en weerstond aan de aanvallen van Pogacar. "We wisten dat Van der Poel in super goed was, net als Ganna. We hebben alles geprobeerd. Tadej heeft, zoals altijd, met een groot hart gekoerst. Hij heeft een geweldige show afgeleverd."

"Het team heeft alles goed gedaan en Tadej ook. Als er renners beter zijn dan wij, moeten we dat erkennen. Vandaag vocht Pipo als een koning. En vooral Van der Poel heeft een fantastische koers gereden. Hij controleerde de koers in elke situatie. Hij heeft deze zege helemaal verdiend."