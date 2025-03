Jasper Philipsen is heel eerlijk na teleurstellende prestatie in Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen heeft geen hoofdrol kunnen spelen in Milaan-Sanremo. De titelverdediger moest al snel passen, maar kon wel weer vieren dankzij Mathieu van der Poel.

Door een harde valpartij afgelopen woensdag in de slotkilometer van Nokere Koerse kwam Jasper Philipsen gehavend aan de start van Milaan-Sanremo. De titelverdediger wilde wel proberen om zijn kansen te verdedigen.

Op de Cipressa werd echter al duidelijk dat een tweede zege op rij er niet zou komen voor Philipsen. Hij werd gelost uit het peloton en bolde uiteindelijk als 163ste over de streep, op bijna 17 minuten van ploegmaat en winnaar Mathieu van der Poel.

Philipsen niet top na val in Nokere Koerse

"Ik heb op de Poggio vernomen dat Mathieu gewonnen heeft. Ik voelde al vrij snel, op de Capi, dat het niet voor mij was vandaag, ik had niet de benen waar ik op hoopte", zei Philipsen in een eerste reactie achteraf bij VTM Nieuws.

"Het was natuurlijk ergens te verwachten dat ik niet 100 procent ging zijn na mijn val in Nokere Koerse." Dat was ook niet nodig, want Alpecin-Deceuninck won voor het derde jaar op rij Milaan-Sanremo.

Van der Poel won net als in 2023 en volgde Philipsen op als winnaar. "Ik ben blij voor Mathieu en de ploeg. We zullen ongetwijfeld een feestje vieren", besloot Philipsen nog. De Classic Brugge-De Panne wordt woensdag zijn volgende wedstrijd.