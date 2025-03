Waarom offerde Kopecky zich op voor Wiebes? Wereldkampioene doet haar verhaal van Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky is in de eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen tiende geworden. De wereldkampioene reed in de finale volledig in dienst van haar ploeggenote Lorena Wiebes, die het ook afmaakte.

Geen overwinning voor Lotte Kopecky in Milaan-Sanremo Donne, maar toch mocht ze vieren. Lorena Wiebes maakte het werk van Kopecky uitstekend af in de sprint, waarin ze Marianne Vos en Noemi Rüegg klopte.

"Lorena heeft de perfecte koers gereden", zei Kopecky na afloop bij Sporza. "Ze maakt het fantastisch af." Voor Wiebes was het wedstrijdverloop ook perfect, met weinig echte aanvallen op de Cipressa en de Poggio.

Kopecky had verwacht dat er andere ploegen de koers harder zouden maken, maar dat was niet het geval. Met Wiebes in het peloton was er ook voor Kopecky geen enkele reden om aan te vallen op de Poggio.

Kopecky rijdt tactisch sterk en helpt Wiebes aan de zege

"Op de top van de Poggio was het duidelijk dat we voor haar zouden rijden." Dat moest Kopecky ook doen, want Longo Borghini was in de straten van Sanremo weggereden. De wereldkampioene deed het echter uitstekend.

"Ik wilde niet te snel terugkeren, want dan zouden ze achter mijn rug misschien nog eens gaan. Maar in het slot moest ik toch alle zeilen bijzetten. Ik heb geen seconde getwijfeld en zag dan hoe Lorena het afmaakte. Fijn! Mijn gevoel? Ik ben zeker niet ontevreden."