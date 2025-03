Geen Evenepoel, Van Aert of Merlier: Belgen reden slechtste Milaan-Sanremo in jaren

Vorig jaar mocht Jasper Philipsen nog zegevieren in Milaan-Sanremo, een jaar later was het ver zoeken naar de Belgen in de uitslag. Het werd de slechtste Milaan-Sanremo in jaren voor onze landgenoten.

In de top 20 van de UCI-ranking staan vijf Belgen, maar met titelverdediger Jasper Philipsen kwam slechts één van hen aan de start. Van Remco Evenepoel, Wout van Aert, Arnaud De Lie en Tim Merlier was geen spoor. Philipsen kon door zijn val in Nokere Koerse geen hoofdrol spelen, hij eindigde 163ste en hield maar zes renners achter zich. Ook de 17 andere Belgen die aan de start stonden van Milaan-Sanremo konden niet uitblinken. Van Gils beste Belg op 19de plaats Maxim Van Gils bolde als 19de over de streep en werd de eerste uitslag in de Belg. Het werd voor de Belgen zo de slechtste Milaan-Sanremo sinds 2012. Toen werd Tom Boonen 22ste en beste Belg dat jaar. Vorig jaar was nog een van de beste jaren voor de Belgen in Milaan-Sanremo met de overwinning van Jasper Philipsen, de zevende plaats van Maxim Van Gils en de achtste plaats van Jasper Stuyven. De komende jaren zullen de Belgen vooral moeten rekenen op Maxim Van Gils, als hij 100% fit is, én Remco Evenepoel. Hij reed Milaan-Sanremo nog nooit, terwijl beklimmingen als de Cipressa en de Poggio hem ook goed moeten liggen.