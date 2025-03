Is andere ploeg wel beter voor "alfa-persoon" Evenepoel? CEO Foré waarschuwt voor "moeilijk verhaal"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step heeft met Remco Evenepoel een van de beste renners ter wereld in zijn ploeg. Zijn contract loopt eind 2026 wel af bij de Belgische ploeg, maar dat wil CEO Jurgen Foré graag openbreken.

Tadej Pogacar ligt nog vast tot eind 2030, Mathieu van der Poel tot eind 2028 en Wout van Aert heeft zelfs een contract van onbepaalde duur. De wereldtoppers in het wielrennen liggen allemaal nog heel lang vast.

Dat is niet het geval voor Remco Evenepoel, eind volgend jaar loopt zijn contract af bij Soudal Quick-Step. Bij Soudal Quick-Step willen ze niet liever dan het contract van Evenepoel open te breken en te verlengen.

Is transfer een gevaar voor Evenepoel?

Volgens CEO Jurgen Foré kan Evenepoel nergens anders beter presteren. "Ik vraag me ook af: in welke andere ploeg zou hij beter tot zijn recht komen dan bij ons? Remco is een alfa-persoon, die graag mee de richting van de ploeg bepaalt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Stop Remco in een te rigide structuur waar alles voor hem wordt beslist en het wordt een moeilijk verhaal." Een overstap naar een andere ploeg zou dus niet per se een verbetering zijn voor Evenepoel.

Om Evenepoel aan boord te houden wil Foré hem tegemoet komen, zonder hem de sleutels van de ploeg te geven. Daarmee wil Foré de lijn verder zetten zoals Lefevere dat de voorbije jaren heeft gedaan.