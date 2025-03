🎥 Dankzij Pogacar: wonderkind van Visma-Lease a Bike bezorgt Alpecin-Deceuninck dubbele kater

Na een regenachtige Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico was het ook in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië prijs. Niemand leek echt zin te hebben om al veel energie te verspelen, wat duidelijk werd bij de tussensprint.

Enric Mas (Movistar) pakte met een kleine versnelling de volle drie seconden, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) werd derde en nam nog één seconde mee. In de straten van Sant Feliu de Guíxols leek het een massasprint te worden.

Maar in de afdaling richting de aankomst reed Tibor Del Grosso, wereldkampioen veldrijden bij de beloften, veel voorsprong. De jonge Nederlander leek op weg naar zijn eerste zege bij de profs, maar viel op de hellende aankomst nog volledig stil.

Matthew Brennan (19), die vorige week ook al de GP de Denain, ging in de laatste meters nog voorbij het toptalent van Alpecin-Deceuninck. Kaden Groves, die in het wiel zat van Brennan en eigenlijk een lead-out kreeg, ontplofte ook.

Vorig jaar verschalkte Israel-Premier Tech Tadej Pogacar op dezelfde aankomst, Brennan had goed opgelet. "Ik heb het gisteren nog bekeken. Toen Alpecin van de kop afging, wist ik dat het een herhaling van vorig jaar zou worden en heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen."

🚴🇪🇸 | Dit geloof je toch niet. "Het is binnen voor Tibor del Grosso" zeiden @Jangliru en @Boogerdlive, maar het was niet binnen. Matthew Brennan pakt hem in de allerlaatste meters. 🌧️🤯



