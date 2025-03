📷 Dominantie Pogacar en Van der Poel kan niet duidelijker, enkel Evenepoel doet nog een beetje mee

Met Milaan-Sanremo won Mathieu van der Poel al voor de zevende keer in zijn carrière een monument. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Tadej Pogacar, niemand anders komt de voorbije jaren in de buurt.

Twee keer Milaan-Sanremo (2023 en 2025), drie keer de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024) en twee keer Parijs-Roubaix (2023 en 2024). Het palmares van Mathieu van der Poel in de monumenten wordt steeds mooier.

Ook Tadej Pogacar heeft zeven monumenten op zijn palmares staan. De Ronde van Vlaanderen (2023), Luik-Bastenaken-Luik (2021 en 2024) en de Ronde van Lombardije (2021, 2022, 2023 en 2024).

In de laatste 15 monumenten, de Ronde van Vlaanderen 2022 tot Milaan-Sanremo 2025, won Van der Poel zes monumenten, Pogacar vijf. Van dominantie gesproken. En het zijn ook de twee laatste wereldkampioenen op de weg.

Slechts drie andere renners dan Van der Poel en Pogacar konden in de vijftien laatste monumenten zegevieren. Met twee zeges in Luik-Bastenaken-Luik (2022 en 2023) is Remco Evenepoel, naast Pogacar en Van der Poel, zelfs de enige actieve renner met meer dan één zege in een monument.

Dylan van Baarle won in 2022 Parijs-Roubaix en Jasper Philipsen in 2024 Milaan-Sanremo. Zij konden als enigen hun naam ook op de erelijst zetten van een monument in de laatste 15 edities.