Foré kreeg zware opdracht als opvolger van Lefevere: "Ik zal iets gevaarlijk zeggen, maar..."

Jurgen Foré volgde Patrick Lefevere na amper één jaar als zijn rechterhand op als CEO. Dat hij zo snel carrière maakt in het wielrennen, schrikt hem niet af.

Patrick Lefevere haalde vorig jaar Jurgen Foré binnen als COO, wat ook zijn rechterhand genoemd kon worden. Toen al was het duidelijk dat Foré de kneepjes van het vak zou leren van Lefevere om uiteindelijk de fakkel over te nemen.

Dat hij dat al na amper één jaar deed, was voor velen wel verrassend. Dat was niet het plan wat Foré vooraf had toen hij aan de slag ging bij Soudal Quick-Step, maar hij was natuurlijk wel ambitieus om door te groeien.

"Met alle respect voor Patrick Lefevere, en alles wat hij betekent voor de ploeg en het wielrennen, maar hij is zeventig jaar", stelt Foré bij Het Nieuwsblad. "Logisch dat Zdenek Bakala als eigenaar van de ploeg een oplossing zocht."

Foré als opvolger van Lefevere

Toch is het geen gemakkelijke opdracht die Foré heeft gekregen. Hij komt namelijk na The Godfather, die de ploeg heeft opgericht en waarvan hij 21 jaar CEO was. Toch kan Foré daar duidelijk goed mee omgaan.

"Ik zal iets gevaarlijk zeggen: maar ik vind dat niet intimiderend. Mensen maken die vergelijking, maar ik probeer Patrick sowieso niet te kopiëren. Ik vind het wel een voorrecht dat ik veel specifieke dingen uit het milieu nog van Patrick heb kunnen leren."