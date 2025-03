Kan Remco Evenepoel Milaan-Sanremo winnen? Michel Wuyts benoemt zijn grote pijnpunt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Komt Remco Evenepoel volgend jaar eindelijk aan de start van Milaan-Sanremo? Jan Bakelants ziet kansen voor Evenepoel, Michel Wuyts heeft toch één groot vraagteken.

Soudal Quick-Step moest het in Milaan-Sanremo zonder echte kopman doen. Paul Magnier moest geblesseerd afhaken, Tim Merlier haalt er zijn neus voor op en Remco Evenepoel werkt ook nog aan zijn terugkeer na zijn blessure.

Toch denkt Jan Bakelants dat de kans groot is dat Evenepoel in 2026 wél aan de start staat. "Deze manier van koersen is hem op het lijf geschreven. Ik denk wel dat hij ergens met heel veel zin om af te zakken naar Sanremo heeft gekeken", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Het vlammetje dat al brandde, is nu een steekvlam geworden", stelt Bakelants. Michel Wuyts gaat daarmee akkoord. "Ik denk wel dat hij er al enige tijd aan denkt om eens Milaan-Sanremo te rijden. Liever snel dan nooit."

Probleem voor Evenepoel in Milaan-Sanremo?

Toch ziet Wuyts wel een mogelijk probleem voor Evenepoel. "Explosiviteit, dat is mijn vraag. Tegen Van der Poel en Pogacar, gaat dat wel lukken?" Jan Bakelants twijfelt daar minder over. "Hij heeft al sprints gewonnen bergop."

"Die explosiviteit bergop heeft hij, in de Vuelta legde hij er Roglic al eens op. Dat zal wel lukken. Maar hij zal op hetzelfde probleem stuiten als Pogacar, namelijk explosiviteit op het vlakke. In de straten van Sanremo, dat wordt moeilijk."