Zorgt Van der Poel voor twijfel bij Van Aert en Pogacar? Zwakte wordt plots een sterkte

Mathieu van der Poel is opnieuw helemaal klaar voor het klassieke voorjaar. De Nederlander lijkt sinds Milaan-Sanremo ook op een nieuw wapen te kunnen rekenen.

De voorbije jaren was de aanpak van Mathieu van der Poel duidelijk als hij met een klein groepje of tegen één iemand moest sprinten om de zege. Hij liet de snelheid zakken, begon laat aan zijn sprint en maakte met zijn explosieve aanzet het verschil.

Van der Poel versloeg zo Van Aert in 2020 en Pogacar in 2022 in de Ronde van Vlaanderen, op het WK veldrijden in 2023 won Van der Poel ook op die manier. Wie door had wat Van der Poel deed, maakte daar gebruik van.

Zo won Kasper Asgreen in 2021 de sprint van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, Wout van Aert won in 2023 de E3 Saxo Classic en Mads Pedersen klopte vorig jaar de toenmalige wereldkampioen in Gent-Wevelgem.

Lange sprint plots een wapen van Van der Poel?

In Milaan-Sanremo wilden Ganna en Pogacar dat ook doen, maar dat wist Van der Poel. "Iedereen gaat ervan uit dat een korte sprint het beste is voor me, omdat dat al een paar keer gelukt is", zegt hij bij HLN.

"Ik wist in de winter al dat ik dit in mijn voordeel kon gebruiken. Niemand zou verwachten dat ik van zo ver zou aanzetten." Van der Poel begon al op 300 meter met sprinten en verraste Ganna en Pogacar, zijn tweede zege in Milaan-Sanremo was een feit.