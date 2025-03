Visma Lease a Bike heeft eindelijk uitsluitsel over problemen met Christophe Laporte

Christophe Laporte is al een tijdje ziek. Ondertussen is ook duidelijk wat er met de Fransman aan de hand is.

Christophe Laporte zal tijdens het klassieke voorjaar niet meer in actie komen. Dat doet enorm veel pijn bij de Fransman. “Het doet pijn om tijdens mijn favoriete koersen thuis voor de tv te moeten zitten. Het gaat de goede kant op, maar ik blijf nog altijd moe en moet het rustig aan doen”, zegt de Fransman op de website van zijn ploeg. Ondertussen is duidelijk wat er scheelt. “Vlak voordat ik eind januari op hoogtestage zou gaan, voelde ik me niet goed. Tests wezen uit dat ik het cytomegalovirus heb. Sindsdien ben ik aan het herstellen en moet ik het dag per dag bekijken.” Het grote probleem is dat er geen tijdspanne op een herstel kan geplakt worden. Het is dan ook niet eenvoudig om de moreel hoog te houden. “Dit is al het tweede jaar op rij dat ik aan de kant sta tijdens deze periode en daar baal ik heel erg van. Het voelt bizar. Tegelijkertijd heb ik me ook neergelegd bij de situatie: het enige wat ik nu kan doen, is rusten en wachten tot het beter gaat.” Laporte hoopt er nog iets van te maken alvast. “Daarnaast besef ik dat het seizoen nog lang is en er ook na het klassieke voorjaar nog veel mooie koersen zijn. Ook vorig jaar miste ik het grootste deel van het voorjaar, maar pakte ik daarna nog een Olympische medaille en won ik Parijs-Tours. Daar hou ik me aan vast.”