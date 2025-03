Lotto neemt ingrijpende beslissing met zoekende Arnaud De Lie: "Het is nodig"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Belgisch kampioen Arnaud De Lie staat woensdag aan de start van de Classic Brugge-De Panne. Dat doet hij wel nog altijd met vraagtekens over zijn vorm, het kopmanschap staat hij zelfs af.

De voorbije weken waren er bijzonder veel twijfels over Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Hij werd in de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse simpelweg gelost uit het peloton, voor Milaan-Sanremo gaf De Lie forfait.

Met een negende plaats in de GP de Denain leek er weer beterschap te zijn, maar toch blijven er twijfels. "Het gaat. Ik heb nog niet de beste conditie, maar dat zijn we aan het uitzoeken met de ploeg", zei De Lie in VRT NWS journaal.

Volgens sportief manager Kurt Van de Wouwer is het een combinatie van druk en ook het fysieke. "We zijn ook zelf zoekende, samen met onze performance staff en de UGent. Als daar iets uitkomt, dan kunnen we verder kijken."

De Lie geen kopman in Classic Brugge-De Panne

"Volgens mij komt het goed. Ik moet gewoon een goed gevoel vinden in de koers en niet mikken op een goed resultaat." In de Classic Brugge-De Panne is nieuwkomer Elia Viviani dan ook de kopman bij Lotto.

"Het is nodig", zegt Van de Wouwer. "Hij heeft meteen veel gewonnen toen hij prof werd, het verwachtingspatroon is daardoor gestegen. Iedereen verwacht dat hij nu klaar is om een grote klassieker te winnen. Nu het wat minder gaat, is dan moeilijk om dragen voor hem."