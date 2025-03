Dirk De Wolf gooit "een beetje domme" Demi Vollering volledig onder de bus

De eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen leverde bijzonder weinig spektakel op. Vooral de aanpak van Demi Vollering riep heel wat vragen op.

De aanval van Elisa Longo Borghini op zo'n twee kilometer van de streep was de enige noemenswaardige poging in Milaan-Sanremo Donne van iemand om weg te rijden. Op de Cipressa en de Poggio viel niemand echt aan.

Demi Vollering deed op 50 meter van de top van de Poggio wel een poging, maar de Nederlandse geraakte uiteraard niet meer weg. De Nederlandse sprintte nog naar plek vier, maar haar aanpak deed toch de wenkbrauwen fronsen.

Zo stelde Vollering vooraf dat de rest van het peloton, sprinters inclusief, haar er maar moesten afrijden. Terwijl Vollering niet de snelste is aan de streep en duidelijk tekort kwam tegen snellere vrouwen zoals Wiebes en Vos.

Bakelants begrijpt Vollering, De Wolf helemaal niet

"Ik volg haar ergens wel", zei Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. "Aan het eind van het seizoen zal Vollering wel genoeg gewonnen hebben. Heel veel teams doen echter niets en zullen ook weinig winnen. En vroeg of laat zal ze wel eens winnen."

"Ze was goed, want ze viel nooit uit de top vijf en sprint nog goed mee", pikte Dirk De Wolf in. "Maar ik denk dat ze soms een beetje te dom is om echt initiatief te nemen. En dat moet niet geknipt worden", zei De Wolf nog.