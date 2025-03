Moet Evenepoel Vlaamse klassiekers van Soudal Quick-Step redden? Keisse spreekt klare taal

Bij Soudal Quick-Step rekenen ze op Tim Merlier en Paul Magnier dit voorjaar, maar iemand die in de grote klassiekers meedoet voor de prijzen heeft de ploeg niet. Is het wachten op Remco Evenepoel?

De zeven namen die Soudal Quick-Step aan de start brengt in de E3 Saxo Classic is tekenend voor de situatie waarin de ploeg zit dit voorjaar. The Wolfpack rekent op Gil Gelders, Luke Lamperti, Casper Pedersen, Pepijn Reinderink, Dries Van Gestel, Louis Vervaeke en Jordi Warlop.

Yves Lampaert staat zelfs niet aan de start, hij focust op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De kans dat Soudal Quick-Step een rol zal spelen in de finale van de E3 Saxo Classic is dan ook klein.

"Het is de moeilijkste wedstrijd van het voorjaar voor ons, en we zijn er de laatste jaren soms weggereden", zegt ploegleider Iljo Keisse bij WielerFlits. In de Ronde van Vlaanderen hoopt Keisse wel op betere resultaten van de ploeg.

Wachten op Remco Evenepoel?

"Al bleef ook vorig jaar het resultaat daar uit voor onze ploeg, daar moeten we eerlijk in zijn." Is het dan wachten op Remco Evenepoel om nog eens mee te doen voor de zege in onder meer de Ronde van Vlaanderen?

"Met Remco hebben we iemand in de ploeg die in het rijtje van supertalenten zoals Pogacar, Van der Poel, Van Aert, Ganna, Pedersen en Pidcock past. Maar op termijn kan het zeker, waarom niet? Nu mikken we eerder op de Ardennen", stelt Keisse nog.