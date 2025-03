Samen Van der Poel kloppen? Tactiek van kopmannen Van Aert en Jorgenson is zonneklaar

Wout van Aert jaagt vrijdag op een derde overwinning in de E3 Saxo Classic. Toch rekenen ze bij Visma-Lease a Bike ook op de Amerikaan Matteo Jorgenson.

Vorig jaar werd Wout van Aert derde in de E3 Saxo Classic, zijn ploegmaat Matteo Jorgenson werd op zo'n 15 seconden later vijfde. De Amerikaan is goed in vorm, bewijst zijn tweede eindzege op rij in Parijs-Nice.

De Amerikaan onthulde ook al dat de E3 Saxo Classic zijn favoriete klassieker is in Vlaanderen. Voor Visma-Lease a Bike kunnen ze dan ook wedden op twee paarden, onder meer om Van der Poel te kunnen kloppen.

Wat doet Jorgenson in de E3 Saxo Classic?

Het verwondert Sep Vanmarcke niet dat Jorgenson en Van Aert op gelijke hoogte staan bij Visma-Lease a Bike. Het verschil is wel dat Van Aert kan rekenen op zijn betere sprint, Jorgenson zal dus niet mogen meewerken als hij alleen weg is met Van der Poel.

Volgens Benji Naesen zal de tactiek van Van Aert en co dan ook duidelijk zijn. "Het doet mij vooral vermoeden dat Visma-Lease a Bike de koers vroeg zal willen openbreken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Zelfs met een kleine groep is de kans reëel dat zowel Van Aert, Benoot als Jorgenson er nog bij zijn. Of het uiteindelijk veel resultaat zal hebben, betwijfel ik, maar dan kunnen ze hun numerieke meerderheid uitspelen tegen Van der Poel."