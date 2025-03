Bruyneel gaat helemaal los: "Deze sport is niet voor pussy's, dit is oorlog"

De kopstoot van Jonathan Milan in de finale van de Classic Brugge-De Panne zorgde voor veel verontwaardiging. Al zijn er ook mensen die een heel andere mening hebben over de zaak, zoveel is duidelijk.

Op anderhalve kilometer van de streep raakten Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) en Jonathan Milan (Lidl-Trek) elkaar met de schouder. De Italiaan reageerde, niet voor het eerst, met een kopstoot. Gevaarlijke actie? Milan en Kristoff kregen achteraf een gele kaart voor hun gevaarlijke actie, maar dat was volgens velen niet genoeg. Vooral Milan had voor heel wat volgers van het wielrennen gewoon gediskwalificeerd moeten worden. Tom Boonen gaf in Wielerclub Wattage al aan dat zo'n zware straf voor hem niet hoefde en dat er vroeger wel meer gebeurde. Niet voor pussy's Ook Johan Bruyneel heeft zich in TheMove nu stevig uitgelaten over de zaak: "Ik heb een boodschap voor iedereen met een mening die denkt te kunnen bepalen wat er moet gebeuren en dat zo'n renners een schorsing zouden moeten krijgen of twee weken uit het peloton moet worden genomen." "Deze sport is niet voor pussy's. Dit is een oorlog. Als je niet duwt, dan zal je geduwd worden. Als je een race wil winnen, dan moet je dat gewoon doen en voor je lijn gaan."