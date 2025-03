Eddy Merckx maakt zich ernstig zorgen om Evenepoel én om van Aert: "Onzeker in het peloton"

In Milaan - San Remo was het Mathieu van der Poel die uiteindelijk Tadej Pogacar en Filippo Ganna aftroefde. En ook in de E3 Saxo Classic was hij de primus. Wout van Aert was er niet bij in Italië en kon ook richting Harelbeke niet met de toppers mee. Zorgwekkend?

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen er snel aan en dus is het de vraag of Wout van Aert de achterstand die hij op dit moment heeft op Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zal kunnen dichten tegen de twee grote doelen eraan komen.

Topvorm

Want een Wout van Aert in topvorm? Die hoort absoluut bij de grootsten van het wielerpeloton thuis. Rest de vraag of het in een dikke week nog kan keren voor de renner.

Eddy Merckx maakt zich toch wat zorgen over Wout van Aert én over Remco Evenepoel, die na een valpartij op training enkele maanden geleden nog verder aan het revalideren is.

Zorgen over de Belgen

"Of de beste Wout van Aert mee had gekund in Milaan - San Remo? Normaal wel, ja. Maar hij lijkt onzeker in het peloton. Laat ons hopen dat het maar tijdelijk is", aldus Eddy Merckx in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

"Het is ook tijd dat Remco Evenepoel terugkomt. Die botsing op training, dat is toch een serieuze patat geweest."