Roglic zal niet bekritiseerd worden zoals Vingegaard, doekje voor het bloeden voor Visma-LAB en Soudal Quick-Step (dankzij Belgisch talent!)

Primoz Roglic heeft gedaan wat Vingegaard volgens Philippe Gilbert verzaakte te doen in Parijs-Nice: zich opwerpen als de patron van het peloton bij een neutralisatie. Simmons won de geneutraliseerde rit in Catalonië, ook op andere plekken werd er gekoerst vandaag.

Felle rukwinden maakten het koersen moeilijk in Catalonië. Na 40 kilometer geneutraliseerd rijden had het peloton er genoeg van. Onder impuls van patron Roglic sloten de renners een akkoord met de organisatie om de rit zwaar in te korten. Zo werd het een rit van amper 25 kilometer, Quinn Simmons slaagde er dan nog in de sprinters te verrassen.

Voor Visma-Lease a Bike zijn het momenteel niet de meest vrolijke tijden, maar de Nederlandse ploeg kan zich troosten met de eindzege van Ben Tulett in de Coppi e Bartali. Tulett heeft zijn eindwinst in de Italiaanse rittenkoers veiliggesteld. Jay Vine was in staat om nog een ritzege binnen te halen.

Er werd ook nog dichter bij huis gekoerst, op Nederlandse bodem in de Olympia's Tour. Ook al bracht dat de nodige moeilijkheden met zich mee. Ook daar kwam het even tot een neutralisatie... door een tekort aan ambulancewagens. Uiteindelijk won Van der Tuuk.

In de Franse rittenkoers Tour du Bocage et de l'Ernée 53 zijn veel U19-teams actief, hoewel het een wedstrijd is van 2.1-niveau. Veel jonge talenten dus en één van hen rijdt voor het U19-team van Soudal Quick-Step. Hij heeft in de sprint de openingsetappe gewonnen. Het nieuws zal bij Soudal-Quick Step warm onthaald worden, gezien de vele geblesseerden waar het eliteteam mee kampt.

Vooral de neutralisaties zullen bijblijven van deze koersdag. Hopelijk blijven we daar morgen van gespaard in Gent-Wevelgem.