Valt er nog wat te redden voor Van Aert? Supporters bespreken het: "Vrees voor De Ronde, richting Roubaix juist niets verloren"

Van lossen in de E3 naar goed presteren in De Ronde en Parijs-Roubaix: kan dat voor Van Aert? Zijn supporters vragen het zich af.

Uiteraard wordt er op sociale media heel wat gediscussieerd over de prestatie van Van Aert van afgelopen vrijdag, vooral dan over wat dat betekent voor Vlaanderens Mooiste en de Helleklassieker. Het is toch in die wedstrijden dat Van Aert echt wil oogsten. Het X-account ‘Voetbal en andere sport’ kijkt vanuit het buitenland toe."

Een laag verwachtingspatroon van de Belgen richting Vlaanderen en Roubaix gaat Wout van Aert heel erg helpen. Misschien wel de eerste keer dat hij niet met de druk van ‘winnen of mislukt’ zal starten in Vlaanderen en Roubaix." Fietser Christophe Diels wil er ook niets van geloven dat het voorjaar van Van Aert nu om zeep is. Vooral in Parijs-Roubaix ziet hij nog kansen liggen.

Van Aert-fans geven Parijs-Roubaix nog niet op

"Als Van Aert en zijn ploeg de juiste analyse maken, is er richting Roubaix juist niets verloren", maakt hij zich sterk. "Fysiek zal hij er staan volgens mij, hopelijk mentaal ook. Met het nodige vuur en grinta is veel mogelijk voor Wout, heeft hij al vaak bewezen." Mike Priem acht Van Aert ook niet kansloos op de kasseien in het Noorden van Frankrijk. "Ik denk dat Wout van Aert er zal staan in Parijs-Roubaix."

Als Van Aert en zijn ploeg de juiste analyse maken is er richting Roubaix just niks verloren. Fysiek zal hij er staan volgens mij, hopelijk mentaal ook. Met het nodige vuur en grinta is veel mogelijk voor Wout, heeft hij al vaak bewezen. — Christophe Diels ©️ (Geen expert) (@denbokkerijder) March 29, 2025

Voor De Ronde liggen de kaarten mogelijk wel anders. "De conditie is er, zie zijn tijd op de Oude Kwaremont. Maar ik vrees (hopelijk heb ik ongelijk) voor De Ronde, daar moet je wringen. Parijs-Roubaix is een afvallingskoers. Maar nogmaals, hopelijk heb ik ongelijk." PeterQui zou de focus verleggen. "Wout van Aert moet zich nog een paar jaar concentreren op het rondewerk in plaats van trainen op bergen."

Van Aert heeft supporters nog achter zich

Daar voegt hij aan toe dat Van Aert veel koerskilometers nodig heeft. "Dat laatste kan misschien wel kloppen. Als een rasechte supporter steekt Debby haar idool een hart onder de riem. “Wout, jij moet juist niks”, haalt ze zijn welbekende slogan boven. “Je kracht en passie spreken voor zich. Blijf jezelf, de rest komt vanzelf!"