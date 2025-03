🎥 Meeus ontsnapt toch niet aan gele kaart voor kamikaze-actie, ook Merlier gaat op de bon

In het centrum van Reningelst, net voor de heuvelzone, probeerde Jordi Meeus nog enkele plaatsen op te schuiven door aan de binnenkant van de bocht enkele renners voorbij te steken. Dat mislukte echter helemaal.

Meeus moest in de remmen gaan en zette zijn fiets zo dwars. Hij veroorzaakte een valpartij waarbij een vijftal renners ten val kwamen, onder meer Juan Sebastian Molano lag erbij. Hij gaf uiteindelijk op, of dat door de valpartij is, is niet duidelijk.

Er kwam op sociale media meteen veel kritiek op de actie van Meeus, die volgens sommigen zelfs een diskwalificatie verdiende. De wedstrijdjury gaf Meeus zelfs eerst geen gele kaart, maar uiteindelijk kreeg hij die toch.

Ook Tim Merlier kreeg een gele kaart, een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten voor het rijden op een voet- of fietspad. Victor Campenaerts kreeg dan weer 500 Zwitserse frank boete en een aftrek van 25 UCI-punten voor het weggooien van afval waar dat niet mag.

Heel wat Belgische ploegleiders kregen ook een boete van 500 Zwitserse frank voor een renner van hun ploeg die op het voet- of fietspad reed. Bij Soudal Quick-Step gebeurde dat twee keer, ploegleider Iljo Keisse kreeg 1000 Zwitserse frank boete.

UPDATE: a yellow card for Meeus appears now on UCI Page for violation of 8.1 (assault/intimidation).



This was not present in the jury report received, so guessing it was added later https://t.co/kIzeUeIt2f