Christoph Roodhooft sneert naar concurrentie nadat zijn ploeg geen hulp kreeg in Gent-Wevelgem

Alpecin-Deceuninck kende in Gent-Wevelgem heel wat pech met lekke banden. Christoph Roodhooft was ook scherp voor andere ploegen omdat zijn ploeg in de finale weinig hulp kreeg.

Na winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Milaan-Sanremo en E3 Saxo Classic had Alpecin-Deceuninck ook een doel gemaakt van Gent-Wevelgem, maar door de ploeg werd door heel wat pech genekt. Gianni Vermeersch reed onder meer lek in De Moeren en kort daarna nog een keer. Jasper Philipsen kreeg dan weer af te rekenen met een lekke band op de Plugstreets, net toen Mads Pedersen zijn aanval inzette. Roodhooft scherp voor andere ploegen Alpecin-Deceuninck zette vol in op de massasprint en wilde Pedersen bij de lurven grijpen, maar kreeg daarbij weinig hulp van andere ploegen. Veel ploegen mikten dan ook eerder op de sprint voor de tweede plaats en niet meer op de eerste. "Als de andere ploegen dezelfde instelling hadden, was het zeker te doen om nog voor de eerste plaats te rijden", zegt Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Hij leek onder meer naar Decathlon-AG2R te wijzen. "Ik dacht dat dit een grote koers was", aldus Roodhooft. "Voor ons is het dat zeker wel, één van de vijf belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Wij hebben gereden voor de eerste plaats, maar blijkbaar is het naïef om te denken dat het belangrijk is om voor plaats één te koersen."