Johan Bruyneel legt vinger op de wonde van Visma-Lease a Bike: "Ze zijn daar niet toe in staat"

Visma-Lease a Bike maakte geen verpletterende indruk in de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Volgens Johan Bruyneel gaat er dan ook heel wat mis bij de Nederlandse ploeg.

Dit voorjaar kon Visma-Lease a Bike nog geen enkele klassieker winnen, dat lukte de voorbije jaren telkens wel. In de grote klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix liep het echter ieder jaar al mis.

Volgens Johan Bruyneel een terugkerend probleem. "Het gaat te vaak mis in de voorjaarsklassiekers, dus we mogen wel concluderen dat het niet werkt. In andere wedstrijden doen ze het goed, maar in de klassiekers komt het er niet uit", zegt hij bij The Move.

Net als onder meer Vanmarcke, Van Avermaet en Bakelants vindt Bruyneel dat Van Aert ook Gent-Wevelgem had moeten rijden. "Ze hebben een plan waarvan ze onder geen voorwaarde afwijken. Ze zijn niet in staat om zich aan te passen aan de omstandigheden."

Kan Visma-Lease a Bike concurrentie aangaan?

"Alpecin-Deceuninck en Lidl-Trek zijn daarvan het tegenovergestelde. Ook daar wordt naar de details gekeken, maar ze koersen en passen zich aan de omstandigheden aan. Bij Visma lukt dat niet."

"Het zal niet makkelijk zijn in de grote monumenten die eraan komen. Wonderen bestaan niet in de wielersport. Jorgenson en Van Aert zijn de grote mannen bij Visma, maar ik geloof niet dat zij het niveau van Van der Poel, Pogacar, Ganna en Pedersen gaan halen in Vlaanderen en Roubaix. Van Aert heeft op dit moment gewoon de benen niet."